Dívida do Corinthians com empresa de marmita vira piada nas redes sociais

As contas do Corinthians foram bloqueadas na Justiça a pedido da empresa Refine Alimentação, que fornecia refeições (marmitas) ao clube, por causa de falta de pagamento. O assunto foi mostrado na tarde desta terça-feira pela Folha de S.Paulo - segundo reportagem da publicação, a juíza Márcia Cardoso, da 5ª Vara Cível do Foro Reginal Tatuapé, ordenou em outubro o bloqueio online de valores do campeão brasileiro no valor de R$ 180 mil (valor da dívida com a empresa) - e o clube pode ter bens penhorados caso não pague.

O assunto caiu as redes sociais e virou piada entre os rivais no Twitter. Rapidamente, surgiram vários memes sobre a situação e piadinhas. "Ô Corinthians, paga a tiazinha da marmita!", tuitou um internauta. "Que vergonha, o Corinthians dar calote numa empresa de marmita", escreveu outro. Houve até quem apelidasse o clube de "Sport Club Corinthians Marmita".

À Folha, o clube afirmou que vai procurar a empresa para fazer um acordo e pagar o que deve.

Confira as melhores reações:

PAGUEM A MARMITA @Corinthians seus comédias HAHAHAHA os lixos devendo M A R M I T A #PaguemAmarmita pic.twitter.com/K43TmwKeZO — Everton Fagundes (@Ever_Fagundes) 19 de dezembro de 2017

Ha ha ha Corinthians não paga nem o homem da marmita #fsradiobrasil — Wagner Luiz (@wagnerluizof78) 19 de dezembro de 2017

O Palmeiras não tem mundial né? E o Corinthians que não tem nem marmita mais. Hahahaha. — Ivo Pacheco Sep (@Verdaonobre) 19 de dezembro de 2017

Ei @FluminenseFC negociando com @Corinthians mas diz ai Aceita o pagamento em marmita????? Mas vão ter que assumir a divida da marmita!!! — Júligol 11 (@Lejulio11) 19 de dezembro de 2017

Assim como o Corinthians, também não paguei minha marmita hoje — Bem malandra (@CanseidoNome) 19 de dezembro de 2017