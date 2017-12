Do game à vida real: como Firmino foi descoberto pelo Hoffenheim

Roberto Firmino foi descoberto pelo Hoffenheim da Alemanha de um jeito muito diferente. Segundo a radio inglesa Talksport, Lutz Pfannenstiel, olheiro do clube alemão disse a rádio que contratou o atleta vendo o seu perfil no Football Manager. Na época, a contratação foi fechada por 4 milhões de euros (R$ 14,7 milhões) e a venda para o Liverpool foi de 42 milhões de euros (R$ 150,9 milhões).

Para quem não conhece, o Football Manager é um jogo de futebol que coloca o jogador do game como técnico do time. Dentre as suas funções, é possível contratar e vender atletas e comissão técnica, planejar o orçamento financeiro anual, definir treinos, táticas e escalação para os jogos. Além disso tudo, o jogo dispõe de uma base de dados de quase todos os atletas profissionais, de times reservas e sub-20.