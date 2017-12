Dois dias após atentado em Manchester, fãs do United fazem música insultando o EI

Depois do recente atentado terrorista que matou 22 pessoas durante um show na cidade de Manchester, os torcedores do clube mais tradicional da cidade, o Manchester United, não esqueceram a tragédia nem mesmo em um momento de festa, em que o clube disputa a final da Liga Europa. Horas antes da partida contra o Ajax, os torcedores, além de exibirem faixas, criaram cantos contra o Estado Islâmico, que assumiu a autoria do ataque.

"Vocês podem enfiar o seu Estado Islâmico no c...", dizia um cântico entoado por torcedores nos arredores da Friends Arena, em Estocolmo, onde acontece a partida. Do lado de dentro do estádio, inúmeras faixas desejando força à cidade de Manchester foram flagradas.

Depois do ato terrorista, a preocupação com a segurança na partida desta quarta-feira aumento bastante. Tanto é que policiais ingleses e holandeses foram deslocados à Suécia para garantir que nada de grave aconteça na final.