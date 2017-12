Dois gigantes de volta à elite: Vasco e Bahia confirmam acesso

Vasco e Bahia vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2017. Os dois gigantes garantiram o acesso na última rodada da Segundona, disputada neste sábado. O Vasco sofreu, foi vaiado, reagiu e ganhou do Ceará por 2 a 1, chegando aos 65 pontos e confirmando seu retorno à elite. Não foi fácil para o torcedor, que botou pressão no time e na presidência, criticou Eurico Miranda, mas no fim respirou aliviado. Foram 28 rodadas na liderança e mais sete em segundo lugar. Só derrapou na reta final. Subiu em terceiro lugar. A quarta vaga ficou com o Bahia. O time apanhou do Atlético-GO, que já estava garantido na Série A, por 2 a 1, mas foi ajudado pelo Oeste, que superou o Náutico. Assim, o Bahia ficou em quarto lugar.