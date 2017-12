Dois mil torcedores de equipe alemã vão ao estádio vestidos de militares

Dois mil torcedores de uma equipe alemã da segunda divisão, o Dynamo Dresden, montaram um verdadeiro exército para protestar contra a Federação Alemã de Futebol no jogo contra o Karlsruhe SC, em Karlsruhe, casa do adversário, neste fim de semana.

Depois de um desfile militar nas ruas, eles compareceram ao estádio vestidos de militares, com direito a pintura camuflada nos rostos, formando um espetáculo impressionante nas arquibancadas.

No trajeto, os torcedores marcharam pelas ruas da cidade alemã, tocando tambores com músicas ao estilo militar, enquanto uma cortina de fumaça se formava por onde o grupo passava, depois que alguns atiravam bombas, no caminho para o estádio. Já lá dentro, foi estendida uma faixa: "Guerra contra a DFB".

Brigas também foram registradas, deixando um saldo de 15 policiais e 21 torcedores feridos.

O Dynamo acabou vencendo por 4 a 3, mas está em quinto lugar e não tem mais chances de subir neste ano à elite do futebol alemão.

Confira o desfile militar promovido pela torcida:

MILITARY STYLE. Ultras del Dynamo Dresden marchan hacia el estadio en Karlsruhe. fb. Dynamo Unaufhaltsam pic.twitter.com/jJafJVpXxw — Ultramaniatics (@Ultramaniaticos) 15 de maio de 2017

Torcida do Dynamo Dresden como visitante contra o Karlsruher pela Segunda divisão do Campeonato Alemão. pic.twitter.com/c5aUcq5Qch — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) 14 de maio de 2017