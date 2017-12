Dois torcedores do Leicester são presos por gritos homofóbicos

Devido a cantos e provocações homofóbicas, dois torcedores do Leicester foram presos e alguns outros foram expulsos do King Power Stadium, no último sábado, 19, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Brighton & Hove Albion.

Segundo algumas testemunhas, os gritos começaram nos 20 últimos minutos do jogo, quando o placar já estava definido. Recém-promovido da segunda divisão, o Brighton & Hove é constantemente alvo de gritos homofóbicos por ser considerada a capital não oficial da comunidade gay do Reino Unido.

Em entrevista à BBC Radio, Chris Whitting, torcedor homossexual do Leicester, descreveu o momento das ofensas e disse que se sentiu "indesejado" e "inseguro" em seu próprio estádio.

"O que achei mais preocupante dos gritos de alguns torcedores é que eles achavam que sairiam dali sem qualquer tipo de consequência, se sentiram confortáveis berrando aquelas coisas publicamente, e pensavam que poderiam escapar de tudo isso. Acho que isso foi preocupante, chocante", contou Whitting, que é dono de season tickets (pacotes de ingressos para todos os jogos da temporada) há 15 anos.

Ao jornal Leicester Mercury, um torcedor do Brighton, que pediu para não ser identificado, descreveu a cena como "algo parecido com os anos 1970". "Esse tipo de intolerância, comportamento de mente fechada precisa ser interrompido e os envolvidos, expulsos dos estádios", declarou.

Também ao Leicester Mercury, um porta-voz do clube informou que a diretoria está "comprometida em criar um ambiente apaixonado, inclusive e acolhedor no King Power Stadium".

"Como parte de nossos esforços para educar nossa equipe de segurança, stewards do estádio passaram por um treinamento especial durante o último verão para identificar comportamento ofensivo, incluindo contribuições do Centro LGBT de Leicester, para reconhecer abuso homofóbico", explicou o representante.

"Apesar de estarmos desapontados pelas ofensas, estamos satisfeitos que nossos seguranças reagiram suave e apropriadamente, o que culminou em uma minoria sendo expulsa do estádio e encaminhada à polícia", terminou o porta-voz.