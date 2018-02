Só pinturas! Veja os gols mais bonitos deste domingo no Brasil e na Inglaterra

Não é sempre que vemos um domingo com tantos gols bonitos como esse. Teve de toda a maneira: chute forte de fora da área, de voleio, do meio campo e driblando boa parte da zaga.

No jogo entre Liverpool e Tottenham, foram dois golaços. Primeiro, Wanyama soltou a bomba de fora da área direto no ângulo de Karius para empatar o jogo, que estava 1 a 0 para o Liverpool.

Victor Wanyama goal against Liverpool, ABSOLUTE CRACKER. No joke! This is 254 my friend!! pic.twitter.com/TW04lXobji — O D A W A (@odawasimon) 4 de fevereiro de 2018

Aos 45, Salah passou por metade da defesa do Tottenham para desempatar a partida. O egípcio já havia marcado o primeiro do Liverpool no jogo. Apesar do gol tarde, o Tottenham empatou no último minuto com um pênalti de Harry Kane.

No Mineirão, Arrascaeta deu um voleio lindo para marcar o gol do Cruzeiro diante do América-MG. A partida acabou em 1 a 0 para o time celeste.

Em São Januário, Bruno Consendey mandou uma bomba de fora da área para marcar o terceiro do Vasco sobre o Volta Redonda. Apesar da vitória por três a um, o cruzmaltino não se classificou para a semifinal da Taça Guanabara.

Golaço do Bruno Cosendey está passando na sua tl pic.twitter.com/SopCjqVZVJ — Italo ✠ (@Italo_Crvg18) 4 de fevereiro de 2018

No Allianz Parque, Borja emendou de primeira um passe de William e mandou um chute forte no canto de Vanderlei. Foi o segundo gol do Palmeiras, que venceu o Santos por 2 a 1.

O segundo gol do Palmeiras! Borja aproveita a sobra e chuta de primeira. pic.twitter.com/HecC0WXwzX — SEPalmeirense (@SEPalmeirense) 4 de fevereiro de 2018

Já no triunfo do Vitória sobre o Bahia de Feira de Santana, Denilson viu o goleiro adiantado e arriscou. Acabou marcando um lindo gol do meio campo. Foi o terceiro do Vitória, que venceu por 3 a 0.