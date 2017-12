Dona de patrocinadora do Palmeiras agradece técnico demitido: 'Seja feliz'

O técnico Eduardo Baptista não resistiu à derrota para o Jorge Wilstermann, na última quarta-feira, e acabou demitido do Palmeiras. Um dia depois, Leila Pereira, dona da Crefisa, patrocinadora master do clube, fez uma homenagem ao treinador em seu Instagram.

"A vida é assim, conhecemos pessoas, passamos a admira-las e a respeita-las. Que o técnico Eduardo Baptista tenha uma caminhada muito longa em sua profissão e seja sempre muito feliz. Tenho certeza que os profissionais do Palmeiras irão em busca da melhor solução para o time. Avanti Palestra", postou ela, que mostrou ter construído uma relação bastante amistosa com o agora ex-técnico do alviverde.

Contratado logo após o título brasileiro em 2016, Baptista nunca caiu nas graças do torcedor e, apesar de bons números, com 70% de aproveitamento, foi duramente criticado pelos torcedores por causa da queda no Campeonato Paulista para a Ponte Preta.