Donnarumma chora após ser hostilizado pela torcida e recebe apoio 

A relação entre o Gianluigi Donnarumma e a torcida do Milan está cada vez mais complicada. Durante a partida contra o Hellas Verona, na quarta-feira, o goleiro chegou a chorar após ser hostilizado pela torcida do clube. No vestiário, ele foi recebeu o apoio dos companheiros de equipe.

Tudo começou quando o empresário de Donnarumma, Mino Raiola, declarou que o atleta sofreu "violência moral" dos dirigentes italianos para renovar seu contrato com o Milan, vínculo que foi prorrogado no meio do ano.

Em campo, o goleiro recebeu vaias o tempo inteiro e viu diversas faixas contra ele. "Violência moral: 6 milhões de euros por ano e o envolvimento de um irmão parasita? Vá embora agora, a paciência acabou!", mostrava uma das bandeiras.

O jogo terminou com vitória do Milan por 3 a 0.