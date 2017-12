Dono de bar temático da Chape viaja 17 horas para ver jogo do time na Libertadores

Os colombianos realmente estão apaixonados pela Chapecoense depois da comovente tragédia que vitimou 71 pessoas no último dia 29 de novembro. Um deles em especial: Juan David Pemberty. O empresário ficou tão tocado com o acidente que abriu um bar temático do clube catarinense em Medellín, nos arredores do estádio Atanasio Girardot. E mais: ele viajou até Chapecó para acompanhar um jogo da equipe na Libertadores.

"Estou feliz. Ver a emoção das pessoas quando sabem que sou da Colômbia me emociona ainda mais", disse ele, que é torcedor fanático do Atlético Nacional, em visita à sede da Chapecoense, quando aproveitou para tirar uma foto ao lado da taça da Copa Sul-Americana, torneio que o time foi declarado campeão a pedido do Atlético Nacional, com quem disputaria a final.

O colombiano viajou mais de 17 horas para chegar até a cidade do oeste catarinense. O torcedor saiu de Medellín e fez escalas em Bogotá, São Paulo e Florianópolis. A diretoria da Chapecoense o recebeu na sede e vai lhe ajudar a conseguir ingresso para o jogo com o Lanús, na noite de quinta-feira, na Arena Condá, pela Libertadores.

Pemberty já tem tanta identidade com o clube brasileiro que, para a visita, escolheu um traje especial: a camisa de Bruno Rangel que foi encontrada nos escombros do avião da LaMia. A vestimenta, aliás, faria parte da decoração do Café Bar Chapecoense, que conta ainda com escudo, fotos e imagens em 3D das vítimas do acidente aéreo em novembro do ano passado. "Eu e minha esposa ficamos muito comovidos com a tragédia. Em dezembro tivemos a ideia de fazer a homenagem e passamos dois meses em preparação para inaugurar. Deu trabalho organizar a decoração", disse ele, è época da abertura do bar, em entrevista ao Estadão.