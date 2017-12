Dono de marca de cuecas, Cristiano Ronaldo lança sua linha de perfumes

Cristiano Ronaldo é conhecido por ser um dos melhores jogadores de futebol, mas também por seu estilo. O craque gosta de se exibir nas redes sociais e foi por meio delas que promoveu o lançamento de sua própria linha de perfumes: CR7.

“Divertida noite de lançamento mundial do meu primeiro perfume”, escreveu na legenda, em publicação do seu Instagram.

De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o novo perfume do craque português tem odor “forte” com traços “doces”.

Essa não é a primeira linha de produtos assinada por Cristiano Ronaldo. O astro do Real Madrid também é dono de uma marca de cuecas.

Having fun tonight at the global launch of my first casual fragrance, CR7! ⚽ #cr7fragrance #myfragranceyourgame