O rebaixamento para a Série A2 no Campeonato Paulista trouxe consequências drásticas no Audax, de acordo com a ESPN.

Segundo a portal da emissora, o dono do clube, Mário Teixeira, ficou furioso por conta do rebaixamento do time em que investe, e mandou todo mundo para a rua.

Apenas o técnico Fernando Diniz foi poupado. O portal informa que o técnico se reúne nesta terça, 11, com Teixeira, para definir seu futuro.