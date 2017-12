Doria mostra habilidade em reinauguração de campo de futebol no Ibirapuera

O prefeito João Doria (PSDB) reinaugurou, na manhã deste domingo, 20, o campo de futebol do Parque Ibirapuera. O espaço passou por obra de revitalização ao custo de R$ 750,4 mil e foi feito e custeado pela Nike. A empresa, que também ficará responsável pela manutenção do campo nos próximos dois anos, terá como contrapartida a possibilidade de expor sua marca no local, além de realizar ações esportivas.

Ronaldo foi convidado a dar o pontapé inicial no primeiro jogo comemorativo após a inauguração e falou sobre a importância de a cidade contar com espaços públicos para a prática de esportes. “Estou muito feliz em participar desse momento. Quem ama futebol, sabe o quanto é importante ter acesso a um campo com essa qualidade em um espaço público”, ressaltou.

Ao lado do craque, o prefeito João Doria mostrou habilidade com a bola nos pés. Fez embaixadinhas e bateu um pênalti com Ronaldo no gol.

O evento contou com a participação de várias personalidades do esporte brasileiro, com o atacante Jô, do Corinthians, a ex-atleta Fabiana Murer e o ala-armador do Phoenix Suns, Leandro Barbosa.

"Queria parabenizar o prefeito pela iniciativa. Ficou maravilhoso", disse o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro.