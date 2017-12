Dortmund faz vídeo para afastar nazismo do futebol: 'Não se encaixam'

Depois das eleições deste domingo apontarem o crescimento do partido de extrema direita na Alemanha, o clima é de apreensão que o país volte a sofrer com o nazismo. Para afastar qualquer tipo de possibilidade, o Borussia Dortmund produziu um vídeo ridicularizando os nazistas.

Com o lema "o futebol e o nazismo simplesmente não se encaixam", o vídeo mostra um grupo de nazistas tentando jogar uma partida de futebol, mas, além de não mostrar nenhuma habilidade, eles falham em suas tentativas de fazer gois, além de levarem boladas e ainda serem perseguidos por um cachorro.

Com a atitude, o tradicional clube tenta apaziguar o crescente nível de violência que vem se instaurando na Europa em função dos grupos de extrema-direita.

Com 13,3% dos votos, a AfD, partido mais extremo do país, terá 94 assentos no Bundestag e agora é a terceira força política da Alemanha, atrás somente do partido da atual chanceler reeleita, Angela Merkel, o CDU CDU (União Democrata Cristã), e também do seu principal opositor, Martin Schulz, do Partido Social-Democrata (SPD).