Entre os 39 jogadores treinados por Fábio Carille, 16 são das categorias de base do Corinthians. Alguns, já são velhos conhecidos da torcida corintiana, como Fagner e Jô. Outros, já garantiram seu lugar na equipe títular, como Guilherme Arana e Maycon. Dos relacionados, o Fera selecionou 8 garotos do 'terrão' para você escolher qual tem mais potencial no grupo alvinegro. Participe!