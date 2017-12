O jogo entre Darmstadt e Bayern de Munique foi movimentado, com chances de gols para os dois times. Mas foi uma patada de Douglas Costa, batida de longe da grande área, que definiu a partida.

O brasileiro recebeu cobrança curta de Thiago Alcântara e precisou de apenas um toque para ajeitá-la. Com a parte externa do pé esquerdo, Douglas acertou um foguete, que passou por cima da mão do goleiro Michael Esser e bateu no travessão, antes de entrar no gol.

Este foi o terceiro gol de Douglas Costa no Campeonato Alemão 2016/17. Até esta 15ª rodada, o artilheiro da competição é o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, que marcou 16. Com a vitória deste domingo por 1 a 0, os bávaros se mantêm como líder da competição, com 36 pontos, assim como o RB Leipzig. No entanto, o time de Ancelotti fica à frente pelo saldo de gols (26 a 19). O Darmstadt é o último colocado da tabela, com somente oito pontos.