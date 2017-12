Douglas após título: 'Vou acabar com a cerveja de Porto Alegre'

Douglas talvez seja o último representante do futebol dos anos 1990, quando os craques não tinham medo de esconder o gosto pela cerveja, resenha e farra. Ao final da partida, o maestro gremista deu aos torcedores de futebol em geral uma alívio e mostrou que o futebol ainda respira.

Um homem sincero. Um vídeo publicado por Se Ficar Puto É Pior (@seficarputoepior) em Dez 7, 2016 às 6:46 PST

Ainda no gramado, o camisa 10 foi perguntado por um repórter da FOX Sports quantas cervejas ele iria tomar na comemoração ao título gremista. E ele respondeu: "Posso ser sincero? Vou acabar com a cerveja de Porto Alegre!" E depois, na zona mista, um jornalista do Esporte Interativo lhe indagou qual a melhor maneira de comemorar uma taça. E Douglas resumiu em apenas uma palavra: "Bebendo".