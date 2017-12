Douglas sobre tri: 'Não tive participação ativa no título, mas que se f...'

Lesionado desde fevereiro e com somente duas partidas no ano, Douglas não ajudou diretamente o Grêmio a ser tricampeão da Copa Libertadores neste ano. Mas isso não impediu o "Maestro" de comemorar o título.

Ainda no gramado da La Fortaleza, em Lanús, o camisa 10 repetiu e ainda melhorou a promessa feita anteriormente na final da Copa do Brasil. Se antes ele falou que iria acabar com toda a cerveja de Porto Alegre, agora mandou: "Vamos tentar acabar com a cerveja de todas as cidades possíveis".

"Não tem o que fazer. Agora é comemorar, por tudo o que a gente fez, (esse título) é merecido. Pra mim é uma alegria muito grande estar aqui, ver meus companheiros jogarem e ganhando dessa forma. Então, mesmo sem jogar, me sinto campeão junto com eles também", disse à FOX Sports.

Enquanto dava essa entrevista ao vivo, ele foi abraçado pelo Edílson, seu amigo de longa data no futebol. Emocionado, o lateral não economizou nas palavras: "Te amo, c*****o!"

Nesta quinta-feira, Douglas mitou mais uma vez. Em sua conta no Instagram, publicou uma foto do time campeão. Na legenda, mandou: "Não tive participação ativa nesse título... mas que se f**a. Sou tri da América".

⚫️⚪️ VAI ACABAR A CERVEJA! Olha o que Douglas falou sobre a comemoração na Argentina e depois em Porto Alegre! pic.twitter.com/KwCJBFBjuv — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) 30 de novembro de 2017

Douglas: "Vamos tentar acaba com a cerveja de todas cidades possíveis" pic.twitter.com/VcB3Zxi7aX — TOTAL Sports ® (@TotalSpoorts) 30 de novembro de 2017