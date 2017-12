Drible de Victor Bueno em Buffarini impressiona até bandeirinha

A noite desta quarta-feira não foi das melhores para os santistas. O único lance que os alvinegros puderam comemorar foi o gol de Rodrigão, de cabeça, ainda no primeiro tempo. O cruzamento para a finalização se originou em belo lance de Victor Bueno, que pedalou duas vezes e deixou o lateral tricolor Julio Buffarini sentado no gramado da Vila Belmiro. O drible foi tão bonito, que até Anderson José de Moraes Coelho, um dos árbitros assistentes da partida, ficou com dó do argentino.

Apesar de abrir o placar, o Santos tomou o empate na primeira etapa, com Cueva, de pênalti, e a virada no segundo tempo, com dois gols do jovem Luís Araújo. O São Paulo não vencia o Santos na Vila Belmiro desde 2009, sendo que a última vitória pelo Paulistão havia sido em 2003.