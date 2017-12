'Drogba não acrescenta nada ao Corinthians', opina Vanderlei Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo não se cansa de se envolver em polêmicas. Depois de dizer que existe manipulação de resultados no futebol da China, onde trabalhou pela última vez e revoltar profissionais como Felipão, que atualmente está no futebol do país, dessa vez o alvo do treinador foi Drogba, atacante de 38 anos que segue sendo o grande desejo do Corinthians para a atual temporada.

"O Drogba não acrescenta nada ao Corinthians. Todos os lugares que ele foi depois do Chelsea ele não conseguiu contribuir. Eu não acredito que ele vá vir para o Corinthians e acho que ele não acrescentaria tecnicamente", criticou o treinador, em entrevista à FOX Sports, dizendo ainda que ele não encaixa no atual ataque do time. "Se você contratou o Jô, vai trazer o Drogba para quê? Como é que vai caber num time o Drogba e o Jô?", completou o técnico, que teve uma passagem de muito sucesso pelo clube paulista no final da década de 90.

Durante a entrevista, Luxemburgo também comentou sobre Paulo Henrique Ganso, jogador lançado por ele no Santos e que hoje em dia não vem recebendo muitas oportunidades no Sevilla. "O maior crime que fizeram com o Ganso é que quanto mais você afasta ele da 'zona da confusão', mais ele se torna um jogador comum. Quanto mais você o aproxima da área, mais ele se torna gênio. Como é que você pode tirar esse cara da onde é a grande característica dele? Ele não vai vir marcar nunca jogando no 4-2-3-1, escalado atrás do atacante", finalizou.