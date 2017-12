'Dubai me chama': autor de 'Deu Onda' faz versão botafoguense do hit

O Botafogo ganhou um novo canto para embalar os jogos da equipe em busca do primeiro título na Libertadores. Em entrevista ao site GloboEsporte.com, MC G15 fez uma versão do hit Deu Onda em homenagem ao clube carioca.

"Eu só quero te ver/ Meu fechamento é você, Fogão!/ No Engenhão, eu vou torcer/ Com a taça a gente sonha/ Libertadores me deu onda/ Walter Montillo me deu onda/ O Camilo na Seleção me deu onda/ Vou pro Chile pra te ver, na boa/ Minha estrela é você, fazer o quê?/Dubai me chama", cantou.

Na noite de quarta-feira, 1º, o Botafogo estreiou na Libertadores com uma vitória contra o Colo Colo com um placar de 2 x 1. Realizada no Engenhão, a partida garantiu a classificação da equipe em caso de empate, confira mais informações sobre o jogo no Estadão.