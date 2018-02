Dudu deixa a bola de lado e tem aula de tiro com arco no Palmeiras; vídeo

Em um vídeo compartilhado nesta segunta-feira, o Palmeiras mostrou o atacante Dudu deixando a bola de lado e se arriscando em uma aula de tiro com arco.

Quem ensinou o jogador foi atleta mirim César Hideki. Ele é o mais novo integrante do Palmeiras/Raycon para a temporada de 2018 e já declarou que, além de torcer para o clube alviverde, tem Dudu como seu ídolo.

O momento não poderia ser mais especial para Hideki. Nas imagens, o atleta do tiro com arco mostra o seu nervosismo com a chegada de Dudu, mas também exibe que tem talento no esporte. Já o camisa 7, ainda precisa treinar um pouco mais.

Quer saber como foi? Veja o vídeo: