O reality Casa das Modelos, que fez sua estreia neste domingo, contou com a presença de celebridades do mundo da bola. Eles ficaram ao lado das 14 participantes do programa. Entre os convidados, as garotas receberam a visita ilustre de Dudu e Luizão.

O jogador do Palmeiras e o ex-atleta campeão do mundo com a seleção em 2002, falaram sobre o ínicio da carreira para as futuras modelos. A experiência serviu para dar dicas as garotas que sonham em entrar neste universo da fama.