Dudu ganha placa do Palmeiras pelo golaço contra o São Paulo no Paulistão

O atacante Dudu escreveu mais uma linha da sua história no Palmeiras nesta terça-feira. O camisa 7 ganhou uma placa do clube pelo golaço na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O capitão palestrino acertou um chute praticamente do meio-campo, encobrindo o goleiro Dênis.

"Muito orgulhoso por receber essa homenagem do Palmeiras. Queria agradecer ao clube e ao presidente. Obrigado", escreveu Dudu em suas redes sociais.

Dudu é o terceiro jogador a receber placa por um gol marcado contra o São Paulo. Os outros homenageados foram os meias Alex, pelo golaço em que deu um chapéu em Rogério Ceni em 2002, e Robinho, por um gol quase do meio de campo, também sobre Ceni, em 2015.