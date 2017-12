Dupla dos sonhos? Falcão convoca Ronaldinho para jogar futsal

Quem gosta de drible e futebol arte provavelmente já vislumbrou ver Falcão, craque do futsal, jogando ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Pois o sonho de ver os dois juntos pode estar mais próximo do que a gente imagina. Através de posts nas redes sociais, os dois deixaram claro que estão trabalhando em um novo projeto que deve colocá-los lado a lado nas quadras de futsal.

Falcão aproveitou a grande performance de Ronaldinho durante um torneio amistoso de futsal na Índia para convidar o duas vezes melhor do mundo para realizar alguns jogos pela seleção brasileira. Segundo a reportagem do GloboEsporte.com, a intenção é que, juntando os dois craques, consiga captar mais patrocinadores para a equipe, que voltou para o comando da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) após período de parceria entre a entidade e a CBF.

Sem atuar profissionalmente desde 2015, Ronaldinho ainda não anunciou sua aposentadoria oficial, mas está cada vez mais claro que não deve voltar aos campos profissionais. Recentemente, ele até admitiu vontade de voltar a jogar, mas desde que não precisasse treinar. Caso aceite a proposta de Falcão, a ideia é que eles se apresentem juntos pela seleção ainda este ano em alguns amistosos.

No último mês de setembro, o ex-camisa 10 do Barcelona demonstrou toda sua habilidade na quadra em um torneio festivo na Índia. Um dos melhores lances dele na competição foi um rolinho no goleiro adversário com um corta-luz, antes de tocar para o gol sem olhar para a bola.