Dupla trola Conte e tentar dar camisa autografada pelo rival Mourinho

Uma dupla de comediantes italianos trolou o treinador do Chelsea, o italiano Antonio Conte, em uma entrevista coletiva, nesta quarta-feira. Os dois italianos, Stefano Corti e Alessandro Onnis, que têm um programa de TV, em vez de fazerem uma pergunta ao treinador, ofereceram a ele um "presente autografado de um grande amigo, José Mourinho".

O "problema" é que Conte é desafeto público do português, que treina o Manchester United - a ponto de os dois sequer se cumprimentarem após encontros no Campeonato Inglês, como aconteceu na última partida. Na ocasião, o italiano disse, pela imprensa, que Mourinho se comporta "tal como um palhaço" à beira do campo.

Os humoristas mostraram a camisa número 1 do United, com o nome de Conte gravado nas costas, que de fato estava autografada por Mourinho - ambos conseguiram que o português assinasse uma mensagem com uma dedicatória "à amizade" para o italiano.

Conte, mesmo diante dos apelos dos humoristas, se recusou a receber o presente: