Durante entrevista, Lula diz que queria que Copa do Mundo fosse no Morumbi

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma entrevista nesta quinta-feira e, entre os muitos assuntos tratados, ele falou sobre a Copa do Mundo no Brasil, que sempre rende muita discussão. Durante o bate-papo, Lula revelou que foi "voto vencido" na escolha do estádio da cidade de São Paulo para o Mundial.

"Eu queria fazer a Copa do Mundo no Morumbi", disse o ex-presidente, se mostrando contra a Arena Corinthians, estádio construído às vésperas do torneio, durante bate-papo conduzido pelo jornalista José Trajano, destacando ainda que, por ele, o Corinthians, seu clube de coração, deveria ter comprado o Pacaembu, onde mandou seus jogos até a construção de seu estádio em Itaquera.

Segundo Lula, sua participação na Copa foi muito pequena: "Meu comprometimento com a Copa do Mundo foi o aporte de financiamento para os Estados". "Não participamos da discussão da construção de estádios. Senão, teríamos feito estádio em Santa Catarina e não no Amazonas", revelou o ex-presidente, admitindo preocupação com o dinheiro gasto na Arena Amazônia, pouco utilizado para jogos profissionais.

Durante a entrevista, ele ainda deu uma alfinetada na cultura esportiva do Brasil: "O pobre não vai no estádio e não vê pela televisão porque não passa em canal aberto. Isso não é culpa de governo. É culpa dos dirigentes".