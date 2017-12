Durante entrevista, Pogba e Lukaku jogam repórter da ESPN na piscina

Depois de produzirem um vídeo para oficializar a chegada do atacante belga ao Manchester United, Romelu Lukaku e Paul Pogba participaram de uma entrevista com o canal de futebol da ESPN norte-americana.

A dupla recebeu a repórter Alexis Nunes em uma casa em Los Angeles, onde o clube inglês irá começar a pré-temporada deste ano. Em um determinado momento da gravação, o trio resolveu jogar jokenpô. Mostrando entrosamento antes mesmo de entrarem em campo, Lukaku e Pogba colocaram tesoura, enquanto a jornalista escolheu papel.

Antes mesmo que pudesse lamentar a derrota, Nunes é surpreendida por Pogba, que a empurra de roupa e tudo na piscina atrás deles.

.@paulpogba vs. @alexisenunes vs. @RomeluLukaku9 in rock, paper, scissors? You know it!

Keep your here for more exclusive content . pic.twitter.com/aPOTYJeOm6 — ESPN FC (@ESPNFC) 10 de julho de 2017