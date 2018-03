Durante julgamento, Maradona diz: 'Lula querido, Diego está contigo!'

Conhecido por suas manifestações a favor de diversos governantes sul-americanos de esquerda, Diego Maradona não ficou calado durante o julgamento do recurso de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em sua conta oficial no Facebook, o Pibe publicou uma foto da camisa da seleção brasileira com o número 18 e o nome do ex-presidente brasileiro às costas. "Lula querido, Diego está contigo!", colocou o eterno camisa 10 da albiceleste na legenda foto.

Até a publicação da nota, o post tinha 4,5 mil reações e 717 compartilhamentos e 249 comentários, muitos deles de brasileiros, contra e a favor o petista. A conta oficial de Maradona no Facebook tem mais de 8,8 milhões de curtidas.

