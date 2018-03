Durante treino no Corinthians, Jadson ensina futebol aos filhos

Aproveitando o retorno ao Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, Jadson usou o tempo livre durante os treinamentos para ensinar futebol aos filhos.

O Twitter oficial do Corinthians compartilhou o momento do jogador. O torcedor pode ver uma parte do vídeo pelas redes sociais e a versão no canal do youtube.

Nos comentários da publicação, parte da torcida ainda cobra o clube pelos reforços para 2018. Alguns, elogiam os garotos e brincam. "O menino joga mais do que o Kazim", comentou um dos alvinegros.

Veja o post original: