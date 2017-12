Em jogo de truco, Suárez e Messi falam de intimidades, como fazer xixi sentado

Parceiros no ataque azul-grená, Lionel Messi e Luis Suárez também são ótimos amigos fora dos campos. Os dois moram perto um do outro em Castelldefels, cidade próxima de Barcelona, e muitas vezes saem juntos com suas famílias. O argentino e o uruguaio revelaram detalhes dessa relação em uma entrevista descontraída que ambos concederam ao programa "Por la Camiseta", da emissora uruguaia Canal 10.

A conversa aconteceu na casa de Suárez, enquanto a dupla barcelonista, Rafa Cotelo, apresentador do programa, e o jornalista Iñaki Abbadie jogavam truco e bebiam chá mate feito pelo anfitrião, de má qualidade segundo Messi. “Ele me dá todos os dias esse mate, então não posso falar mal, por mais que seja assim.”

- ¿Y vos Rafa cómo jugabas? - Y mirá... yo era una combinación exquisita de potencia y habilidad. Como una mezcla perfecta de ustedes dos. pic.twitter.com/wqXw4Es7lb — Rafa Cotelo (@rafacotelo) 13 de março de 2017

Quando perguntado sobre os gostos pessoais do uruguaio, Messi respondeu sem titubear. Comida preferida? "Todas." Sobremesa preferida? "Qualquer uma com doce de leite." Posição de fazer xixi? Após fazer uma cara de dúvida, Messi se virou para o amigo: "Você faz sentado? Eu também", arrancando gargalhadas de todos. "É mais cômodo, você levanta de manhã, todo dormindo e é só colocar para baixo", explicou, adiantando que faz isso apenas em casa e não nos vestiários do clube catalão.

Os dois ainda revelaram o gosto por meias chamativas. Durante a gravação do programa, Messi estava com uma preta com bolinhas coloridas, enquanto Suárez vestia uma com o desenho do Pato Donald.

Messi também falou sobre outros esportes que gosta de jogar. Por exemplo, disse que não é tão ruim no basquete e que joga um pouco no vestiário do Camp Nou, onde há um aro. Além disso, o camisa 10 revelou que gostaria de aprender a jogar golfe.

Sobre um possível herdeiro no futebol, Messi fez uma expressão de "mais ou menos". "Ele até vai na escolinha do Barcelona porque o Benja (filho de Suárez) também vai, assim como os outros amigos do colégio. Mas ele não gosta muito. Não é como Benja, que está todo dia com a bola."