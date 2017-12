Dybala presenteia menino ferido durante festa na final da Liga dos Campeões

O atacante argentino Paulo Dybala deu uma grande mostra humanitária. O craque presenteou com uma camisa da Juventus o menino Kelvin, de 7 anos, que se feriu gravemente durante a final da Liga dos Campeões da Europa.

"Você torceu por nós, e eu torço por você: fico feliz que esteja bem", disse o jogador do time italiano, que conversou com o garoto através de videoconferência.

A criança de 7 anos foi uma das 1.527 pessoas que ficaram feridas durante um corre-corre na Praça San Carlo, após um falso alarme de bomba, enquanto acontecia a exibição do jogo entre Juventus e Real Madrid, em um telão.

Representantes do jogador visitaram o menino no hospital Regina Margherita, onde Kelvin está internado, para levar a camisa 21 do argentino de presente para o menino, que chegou a ficar em coma induzido durante três dias.