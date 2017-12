E a tatuagem? Lucas Lima acerta com Palmeiras, agora falta um detalhe

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a contratação de Lucas Lima. O jogador de 27 anos assinou contrato por cinco temporadas. O vínculo terá validade a partir do dia 1º de janeiro de 2018. O meia que estava no Santos chega ao clube alviverde, onde terá que lidar com a desconfiança de parte da torcida e mais um pequeno detalhe.

Desde que chegou ao Santos, em 2014, Lucas Lima escolheu o Verdão como alvo de provocações. Inclusive, chegou a discutir diversas vezes com palmeirenses pelas redes sociais. Mas Lucas Lima tem ainda outra questão a resolver. Ele tatuou na panturrilha a cobrança de pênalti decisiva para o título do Paulistão 2015, contra o Palmeiras. E agora, será que ele vai pintar a tatuagem de verde?

Especula-se que Lucas Lima deve receber R$ 50 milhões nos próximos cinco anos, entre salários e eventuais premiações. O jogador tinha propostas de clubes do exterior, mas optou pela oferta do Palmeiras.

Lucas Lima é o terceiro reforço do Palmeiras para 2018. A diretoria já trouxe o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro. Nos próximos dias, o Palmeiras também deve fechar com o goleiro Weverton, do Atlético-PR.

Pouco antes de fechar com o Palmeiras, Lucas Lima desbloqueou torcedores do clube nas redes sociais. Muitos comemoraram a chegada do jogador, mas também não faltou quem criticasse sua contratação.

O dia que o @LucasLima desbloqueou eu e mais 300k de Palmeirenses nessa TL eu já percebi que tinha alguma coisa diferente kk — Hugo SEⓟ (@hugovidor) 30 de novembro de 2017

pq você fez isso com a gente Palmeiras? — ⓟ Amanda iSEPan ⓟ (@amanda_isepan) 30 de novembro de 2017