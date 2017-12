É briga? Casemiro e Cristiano Ronaldo trocam empurrões em treino do Real Madrid

No último treino antes de enfrentar o Barcelona pela Supercopa da Espanha, o Real Madrid teve um "entreveiro" entre dois dos seus principais jogadores. Durante uma roda de bobinho, Casemiro e Cristiano Ronaldo trocaram empurrões depois de uma disputa. Tudo, porém, não passou de uma grande brincadeira.

O brasileiro tomou uma bolada do português e simulou ter ficado furioso, partindo para cima do companheiro. Apesar do contato físico, era nítido que os dois estavam apenas se divertindo, já que os dois estavam dando risadas.

Em outro momento, o luso brinca com Modric, a quem encara e dá um empurrão no mesmo estilo, o que reforça que tudo isso é apenas uma descontração do melhor time da última temporada às vésperas de enfrentar o maior rival.