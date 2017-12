É campeã! Conmebol confirma título da Sul-Americana à Chapecoense

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) concedeu nesta segunda-feira o título de campeã da Copa Sul-Americana à Chapecoense. Após reunião do comitê executivo, entidade anunciou decisão em seu site. O título garante a Chape na fase de grupos da Copa Libertadores de 2017. Além disso, a Chape tem encontro confirmado com o Nacional de Medellín, pela Recopa Sul-Americana da próxima temporada. A conquista garante ao menos US$ 4,8 milhões em premiações ao time catarinense.