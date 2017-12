Com 37% dos votos, Hernanes foi eleito por nossos leitores o Fera do Brasileirão. Jô, atacante do Corinthians e artilheiro da competição com 18 gols, começou a disputa na frente, mas foi superado pelo meia do São Paulo.

Hernanes chegou ao tricolor paulista em julho deste ano, quando o clube lutava para sair do Z-4. Em 19 jogos, o meia marcou 9 gols e deu três assistências, tornando-se o principal destaque do time no Campeonato Brasileiro e um dos responsáveis por livrar o São Paulo da zona do rebaixamento.

O profeta

Nascido em 1985, o recifense Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima foi revelado pelo próprio São Paulo, em 2004, e chegou a ser emprestado ao Santo André, em 2006. No ano seguinte, voltou ao tricolor e se tornou ídolo, comandando o time que completaria o tricampeonato, em 2007 e 2008.

Em 2010, foi negociado com a Lazio, da Itália, onde ficou por três temporadas e meia e conseguiu deixar ótima impressão com a torcida. Em dezembro de 2013, acertou sua ida para a Inter de Milão e, em agosto de 2015, assinou com a Juventus. Nessa duas últimas equipes, alternou entre boas e más atuações e não conseguiu se tornar protagonista, como havia feito no São Paulo e na Lazio.

Depois de Turim, Hernanes teve rápida passagem pelo Hebei China Fortune, da China, onde jogou somente seis vezes.

A instabilidade na Europa também refletiu em suas convocações na seleção brasileira. Com a camisa amarela, possui 27 jogos, dois gols, duas assistências e um título, da Copa das Confederações de 2013.

Em sua carreira, Hernanes ainda não ganhou nenhum troféu continental. No São Paulo, foi campeão brasileiro em 2007 e 2008. Na Europa, conquistou a Copa Itália de 2012/13, pela Lazio, e a de 2015/16, pela Juventus. Com a Velha Senhora, também foi campeã italiano em 2015/16.