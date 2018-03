É hoje: Corinthians atinge marca de 4 milhões de torcedores no Itaquerão

No próximo confronto do Corinthians, contra o Mirassol nesta quarta-feira, o time atingirá a marca de 4 milhões de torcedores em jogos oficiais na Arena Corinthians. A partida, pela 11ª rodada do Paulistão, acontece às 21h45.

Inaugurado em 2014, o estádio em Itaquera já recebeu 123 jogos do time Alvinegro. Neles, o Corinthians contou com a presença de 3.996.282 torcedores. Já foram vendidos mais de 13 mil ingressos para o duelo desta quarta.

A média de público pagante da Arena é de 32.490 torcedores. No ano passado, a Arena Corinthians recebeu 1.170.244 pagantes, com uma média de 34.419 presentes.

O Corinthians é líder do grupo A, com 17 pontos. Nessas onze primeiras rodadas o time da capital paulista conseguiu 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Depois do Mirassol a equipe enfrenta o Botafogo-SP em Santa Cruz.

Saiba como comprar ingressos do Corinthians clicando aqui. O Fera detalhou as informações sobre as vendas físicas, online e cada um dos planos de sócio torcedor para te ajudar.