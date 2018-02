É oficial! Globo confirma contratação e Villani deve narrar a Copa na TV aberta 

No clima da Copa do Mundo da Rússia, as emissoras já se movimentam para contratar novos profissionais. A mudança mais recente é a chegada de Gustavo Villani ao Grupo Globo, confirmada nesta quinta-feira.

Villani deixará o FOX Sports ainda no final deste mês e se juntará ao Grupo Globo para fazer parte da equipe para o Mundial deste ano. O narrador deve trabalhar principalmente no SporTV e fazer a narração da Copa pela TV Globo.

Considerado um dos principais nomes da nova geração, o narrador deixou o Fox Sports depois de cinco anos no canal, agora no Rio de Janeiro.

"Seguindo nosso objetivo de oferecer a melhor experiência e a mais completa entrega de conteúdo para o público, a direção de Esportes do Grupo Globo confirma a contratação de Gustavo Villani para seu time de narradores. Gustavo é paulista, tem 36 anos e é formado em Jornalismo pela Fundação Cásper Líbero e com larga experiência em grandes coberturas esportivas. Gustavo Villani faz sua estreia no Campeonato Brasileiro 2018, podendo atuar em todas as plataformas de esporte do Grupo. Além disso, já está escalado também para o time de narradores que participará da cobertura da Copa do Mundo", diz o comunicado da Globo.

Para o lugar de Villani, a Fox foi buscar Téo José, que estava na Band. Ele já está escalado para narrar a fórmula E e a Nascar. O narrador tem longa experiência em transmitir futebol e automobilismo, tendo participado de narrações da Copa do Mundo de 2010 e 2014, da Olimpíada de 2016 e de corridas da Fórmula Indy.