E se a moda pega? Técnico diz que foi demitido de clube peruano por WhatsApp

O argentino Marcelo Grioni, novo técnico do Real Garcilaso, afirmou que foi informado de sua recente demissão do também peruano Deportivo Municipal pelo aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp.

"Sim, eu não minto", disse Grioni ao ser perguntado pela emissora "RPP Noticias" se era verdade que havia sido comunicado da demissão por uma mensagem enviada pelo celular.

Apesar de tudo, Grioni disse que o assunto "já passou" e considerou a passagem pelo ex-clube como "uma etapa muito linda já encerrada" na carreira, mas admitiu que gostaria de ter saído "pela porta da frente".

Grioni assumiu o Deportivo Municipal na metade da temporada no ano passado e conseguiu classificar a equipe para a Taça Libertadores ao terminar o Campeonato Peruano na quarta posição. No entanto, o clube foi eliminado do torneio continental pelo Independiente del Valle na fase preliminar.