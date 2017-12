E se fosse no Brasil? Zagueiro faz 'defesa' dentro da área e juiz manda seguir

A utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Italiano, que foi iniciada nesta temporada, está sendo cercada de críticas. E neste domingo, um lance ajudou a aumentar a polêmica em torno do artifício. No entanto, desta vez foi pela falta do uso dele, e não pelo "excesso" do mesmo.

Na partida entre Sampdoria e Sassuolo, a arbitragem falhou após o pênalti marcado contra o time de Gênova, que atuava em casa. O goleiro Viviano defendeu a cobrança feita por Politano. Na sobra, Falcinelli cruzou e o zagueiro uruguaio Torreira não titubeou: colocou a mão na bola para evitar a chegada do rival Matri na bola. O lance seguiu rapidamente e o árbitro nada fez, gerando a ira dos atletas do time visitante, que protestaram veementemente - um deles até levou cartão amarelo pela reclamação. No final da partida, mesmo prejudicado pela arbitragem, o Sassuolo venceu por 1 a 0.

E se fosse no futebol brasileiro, o que aconteceria com o juiz?

Confira o vídeo do lance:

