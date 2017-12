Bauza pede para que o próximo jogo da Argentina seja em La Bombonera

A pedido do técnico Edgardo Bauza, o próximo jogo da Argentina nas Eliminatórias da Copa será no estádio La Bombonera, do Boca Juniors, em Buenos Aires. A partida está marcada para dia 23 de março do ano que vem e o adversário é o Chile, time que está em quarto lugar, com 20 pontos, um a mais do que a seleção de Messi.

Segundo o diário Olé, os jogadores acreditam que o estilo "caldeirão" do estádio ajuda a pressionar o adversário e conquistar a vitória, uma vez que a situação da seleção da Argentina não é nada boa e corre risco de ficar fora da Copa do Mundo. A Argentina ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa da Rússia, em 2018.