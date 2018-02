Edílson 'Capetinha' dá opinião polêmica na TV: 'negão sempre toma gol'

Viu essa? O ex-atacante Edílson 'Capetinha' deu uma opinião polêmica em participação em um programa de TV no canal a cabo Fox Sports. Ao comentar a atuação de Jaílson, goleiro do Palmeiras, na sexta-feira - o defensor tinha tomado 2 gols no dia anterior, no empate Palmeiras 2 x 2 Linense - Edílson afirmou, aos risos, em tom de brincadeira, que "goleiro negão sempre toma gol".

"Tá vendo o que eu falei? Goleiro negão sempre toma um gol", disse o ex-jogador, que é negro, após a exibição de um lance de Jaílson.

O ex-jogador, que nas redes sociais foi chamado de racista, acabou sendo contestado pelo apresentador Osvaldo Pascoal, que ainda citou Jefferson e Dida, ex-companheiro do Capetinha na Seleção.

Edílson insistiu na tese. "O Dida não era negão, ele era pardozinho", afirmou. "Tem umas coisas no futebol... vocês que não jogaram, vocês não entendem. Goleiro negão sempre toma o gol".

Assista:

Confira algumas das repercussões do vídeo nas redes sociais:

Edilson Capetinha disse que não confia no Jailson porque goleiro negro sempre falha. Que imbecil. Começou mal como comentarista. Eu ia falar de prisão, pensão e loteria mas deixa. Amanhã eu falo. — Reinaldo Gottino (@RGottino) 17 de fevereiro de 2018

Se eu fosse o Jailson processava o Edilson por racismo..e deixava a ficha dele mais suja do que já é. @Palmeiras https://t.co/sGq9P3nDio — Palmeiras/BR (@SEPalmeirasBR) 17 de fevereiro de 2018

Edilson Capetinha, que é negro, falando e repetindo em alto e bom som no Fox Sports que goleiro negro não presta. Inacreditável. E pra piorar, todo mundo no programa rindo e achando normal a fala do sujeito. — Guilherme Amaral (@amaral83) 17 de fevereiro de 2018