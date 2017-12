Edmundo discute com PVC após frase de diretor do SP: 'Última palavra é sempre sua'

Minutos após a eliminação do São Paulo para o Defensa y Justicia na Copa Sul-Americana, o diretor de futebol do clube, Vinícius Pinotti, se reuniu com a imprensa para bancar a permanência do técnico Rogério Ceni, bastante questionado após três quedas recentes da equipe. As declarações do dirigente repercutiram bastante, principalmente na FOX Sports, que transmitiu a partida. Tudo isso porque Edmundo e Paulo Vinícius Coelho entenderam diferente uma palavra dita pelo dirigente.

O ex-jogador afirmou que Pinotti havia dito que o trabalho de Ceni era "questionável". Já PVC e os demais integrantes da atração não entederam muito bem o que Pinotti teria dito, mas sabiam que o sentido seria que o técnico era "inquestionável", assegurando o emprego de Rogério.

Treta ao vivo na Fox: Edmundo x PVC pic.twitter.com/zo5TKIPVML — Will Moreira (@7will) 12 de maio de 2017

Esta não foi a primeira vez que Edmundo e PVC discordaram no ar. No final de março, ambos tiveram uma discussão sobre o elenco do Vasco e a contratação de Milton Mendes como treinador do clube carioca. Ao final da conversa, no entanto, eles concordaram que estavam defendendo o mesmo ponto, mas com argumentos diferentes.

O programa, na sequência, foi para o intervalo, mas, quando retornou, a discussão foi ainda mais acalorada. Confira o que aconteceu na íntegra:

PVC: "Você (Edmundo) está certo. Ele falou questionável, mas queria dizer outra coisa."

Edmundo: "Não, eu não estou certo, não. Vocês são jornalistas e estão certos. Estão sempre contra, a última palavra tem que ser sempre do PVC."

PVC: "'A Última Palavra" é o nosso programa de domingo."

Edmundo: "Não, a última palavra tem que ser sempre sua."

PVC: "Não, não tem."

Edmundo: "Sempre questionam a minha opinião, sempre é assim."

PVC: "Não, Edmundo, desculpe."

Edmundo: "Jornalistas têm razão. Estou aqui de entrujão."

PVC: "Edmundo estava certo, a palavra que ouviu foi questionável."

Edmundo: "Para quê mandou mensagem para ele se ouviu em alto e bom tom?"

PVC: "Eu não ouvi em bom tom."

Edmundo: "Você não ouviu? Repitiram no intervalo mais de dez vezes."

PVC: "Edmundo, me desculpe."

Edmundo: "Não, eu não desculpo. Não é a primeira vez que você faz isso."

PVC: "Desculpe."

Edmundo: "Não, não desculpo porque não é primeira vez."