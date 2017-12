Edmundo parabeniza SP e diz que cometeu 'grande erro' ao deixar o Palmeiras

O ex-jogador Edmundo lembrou do aniversário de 463 de São Paulo e fez uma homenagem à cidade em seu Instagram. Porém, além de deixar claro que pretende voltar a morar no local, mostrou bastante arrependimento por uma atitude que tomou em 1995, quando trocou o Palmeiras e Flamengo.

"Sim eu amo São Paulo! Cometi um grande erro em deixar essa cidade em 1995 e claro também meu querido clube o Palmeiras! Até hoje me arrependo mas tenho certeza que um dia voltarei a viver nessa cidade que me quer tão bem! Parabéns São Paulo", postou o "Animal", como ficou conhecido pela torcida palmeirense.

Na ocasião, Edmundo era um dos grandes craques do Palmeiras, bicampeão brasileiro em 1993 e 1994, mas ficou seduzido com a possibilidade de voltar a jogar no Rio de Janeiro e atuar ao lado de atletas como Romário e Sávio, no que ficou conhecido da torcida rubro-negra como o "melhor ataque do mundo".