Edmundo provoca Emerson Sheik durante entrevista e 'ouve o que não quer'

Não é a primeira vez que Edmundo gera polêmica com Emerson Sheik. Em diversas ocasiões, o atual comentarista do canal FOX Sports, afirmou que o jogador torce para o Vasco. O questionamento tira o atacante do sério e desta vez não foi diferente.

Durante uma entrevista ao vivo nesta quinta-feira, Edmundo relembrou a velha questão e perguntou: "Você tinha o sonho de jogar no seu time de coração. Eu não vou falar qual é. Tem alguma possibilidade de você jogar no seu time de coração?".

Sheik não pensou duas vezes para confrontar, além de provocar Edmundo o chamando de Raimundo, ele disse: "Eu vou responder de uma maneira educada. Eu já joguei no meu clube de coração, duas temporadas inclusive e por ele eu fui campeão carioca e brasileiro. Eu não sei de onde você tirou essa história. Essa que me fez perder parte do carinho que eu tenho por você".

O jogador ainda finalizou afirmando que "um dia você vai me pedir desculpas, mas eu continuo te amando viu, mesmo você mentindo".

Vale lembrar que Sheik foi contratado pelo Fluminense em 2010 e acabou saindo da equipe após cantar uma música do rival Flamengo. Clube este que o jogador afirma torcer desde criança.