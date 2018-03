Edmundo responde a crítica de Romero: 'Você é que está no nosso País'

O ex-jogador e hoje comentarista esportivo Edmundo respondeu as críticas do paraguaio Ángel Romero, do Corinthians, que teriam sido supostamente feitas a ele. "Ao invés de os brasileiros se adaptarem a você, você é que está no nosso País", afirmou Edmundo, no programa Expediente Futebol, do canal Fox Sports, de quarta-feira, 7.

A resposta de Edmundo veio após Romero ter dito que um comentarista esportivo teria chamado o jogador argentino Andrés Ríos, do Vasco, de paraguaio, por não estar jogando bem. "É só uma brincadeira que os brasileiros fazem quando a gente acha que alguma coisa é falsa, que a gente acha que veio do Paraguai", disse Edmundo.

"Eu cresci com as pessoas dizendo que as coisas falsificadas eram paraguaias, mas nada contra o país, muito pelo contrário", afirmou. No entanto, mandou, em seguida: "Você é que está no nosso País e tem que entender a nossa linguagem e nossa língua, porque está mais do que na hora de falar um bom português", afirmou.

Na terça, Romero se desculpou por ter chamado o Santos de "time pequeno" e disse, em espanhol, que foi tudo um mal entendido. "Faz quatro anos que estou aqui no Brasil, e às vezes que vocês me criticam dentro do campo, está tudo bem, mas quando falam de minha nacionalidade, de onde nasci e de onde minha família é, não vou permitir. Eu, supostamente, ofendi a um clube, que é o Santos. E vocês estão, na maioria, insultando um país, que é diferente", criticou.

Balbuena também defendeu o compatriota Romero nesta quarta-feira. "Fico muito chateado e me solidarizo com Romero. Esse tipo de opinião não contribui em nada, pelo contrário, infla todo um desrespeito principalmente com nossa família, nosso país e nosso trabalho", escreveu sobre um vídeo que publicou em que radialistas brasileiros criticavam o Paraguai, chamando o país de uma "aldeia indígena".

Ángel Romero é o estrangeiro com mais jogos na história do Corinthians, com 172 partidas e 27 gols.