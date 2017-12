Eduardo Baptista desabafa contra imprensa e recebe apoio de palmeirenses; veja

Depois da vitória de virada por 3 a 2 do Palmeiras sobre o Peñarol, o técnico Eduardo Baptista desabafou na entrevista coletiva. Irritado com críticas da imprensa, principalmente por um texto publicado por Juca Kfouri, o treinador alviverde não mediu palavras. Baptista repreendeu a atitude da comentaristas recentemente, com intermináveis especulações sobre quedas de técnicos e também sobre sua postura à frente do Palmeiras.

Eduardo Batista soltou os cachorros pic.twitter.com/9FiHA5N5m6 — Milton Neves (@Miltonneves) 27 de abril de 2017

Coletiva do eduardo baptista ganhou meu respeito, imprensa ta acabando com o futebol — Maicon Corrêa (@mdouglinhass) 27 de abril de 2017

Eduardo Baptista fez o que TODOS os técnicos já tiveram vontade de fazer, mas faltou coragem. Imprensa hoje é só mimimi mesmo! — #WengerOut (@LohaineA) 27 de abril de 2017

Eduardo Baptista falou na entrevista tudo o que os torcedores não corintianos enxergam da mídia esportiva de fofocas. — Wender Peixoto (@PeixotoWender) 27 de abril de 2017

Faltava p o Eduardo Baptista demonstrar o qto sente na pele o q a imprensa faz c o Palmeiras há anos...moralizou lindamente!!! — Flávia Baptista​ (@Flavitati2017) 27 de abril de 2017

Eduardo Baptista pistola ontem falou algumas verdades na entrevista hein. Vale, no mínimo, reflexão. — Susan Mendes (@SusanMendes) 27 de abril de 2017

Eduardo Baptista: 'O futebol tá parecendo revista de fofoca'

RESPOSTA DE JUCA KFOURI

Minutos depois do desabafo de Eduardo Baptista, o programa "Linha de Passe", da ESPN Brasil, atração na qual Juca Kfouri é comentarista, abriu espaço para que ele se defendesse ao vivo. Juca manteve sua posição e ainda citou o fato de que não é obrigado a revelar sua fonte.

“O que me parece é que ele tirou uma pressão enorme das costas após vencer o Peñarol brilhantemente no segundo tempo após um primeiro tempo pífio. Ele (Eduardo Baptista) fez uma baita de uma confusão. Ele exige que o jornalista, no caso eu, entregue suas fontes. Talvez ele não saiba que tem um artigo na Constituição Brasileira que garante ao direito do jornalista em manter a sua fonte", respondeu Juca.

E terminou: “A matéria-prima do nosso trabalho é a fonte. Se elas pedem sigilo, o jornalista o faz. E ele não cita o nome do jornalista em nenhum momento. Ele poderia ter se referido a mim, que escreveu hoje no blog dele, que sou maleável. Daí ele poderia falar: ‘Não sou maleável’. E pronto, acabaria o problema. Eu mantenho a informação. Em nenhum momento da nota se trata do Willian ser reserva ou titular. Ele teve uma discussão com o Róger Guedes, porque ele disse que ele (Guedes) seria titular contra o Peñarol. Na hora H, ele nem estaria no banco e o Guedes foi tirar satisfação com o Eduardo."