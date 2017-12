Eduardo Baptista não foi o único: Roger Flores também ataca Juca Kfouri

Após o jogo contra o Peñarol, Eduardo Baptista fez duras críticas à imprensa esportiva, e, em especial, ao jornalista Juca Kfouri, que publicou em seu blog que o agora ex-técnico do Palmeiras era "maleável" e havia aceitado pressão de dirigentes para escalar determinados jogadores. Ontem, Roger Flores, que atualmente comanda o programa Troca de Passes no SporTV, fez coro à fala de Baptista, e também criticou Kfouri.

" Ele virou o jogo, aquela guerra, o recado foi específico para um jornalista, que se diz jornalista, mas na minha opinião não é", disse Roger.

"Porque também fez essa covardia comigo, então é um covarde, sem vergonha", completou o comentarista do SporTV.

Roger se referia a um post de Juca em seu blog, onde o jornalista dizia que "Roger Flores é uma tristeza", acusando-o de defender Eurico Miranda o presidente da FERJ em questões relativas ao calendário do futebol brasileiro. Além disso, em 2014 Juca escreveu que Roger perdeu um pênalti de propósito, na disputa entre o Corinthians, time que defendia, e o Figueirense pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2005, para derrubar o então técnico do alvinegro paulista, Daniel Passarella.