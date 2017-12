Eduardo Baptista pede voto de confiança para a torcida do Palmeiras

Pela primeira vez, Eduardo Baptista falou como treinador do Palmeiras à torcida alviverde. Em vídeo divulgado pelo canal oficial do clube no YouTube, o comandante parabeniza o clube pelo ano de 2016 e pede um voto de confiança par ao trabalho que será feito em 2017.

"Cuca fez um brilhante trabalho, os jogadores tiveram um trabalho excepcional, a diretoria, mas vocês [torcedores] fizeram a diferença. Eu já fui adversário e não vejo a hora de chegar dia 10, dia 5 de fevereiro para poder sentir esse calor ao meu favor", disse Baptista. Na mensagem, o técnico fez referência ao dia 10 de janeiro, dia do início da pré-temporada do clube, e a 5 de fevereiro, data da estreia do alviverde no Campeonato Paulista.

"Estou, nesses 30 dias que faltam, estudando, me preparando ainda mais para poder, junto com vocês [torcedores], junto com os jogadores, com a diretoria, com a comissão técnica, fazer um 2017 muito mais vitorioso; dar sequência a esse excelente trabalho feito em 2016. A gente poder fazer ainda mais em 2017."