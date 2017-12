Efeito Neymar: Liga Francesa anuncia lançamento de Twitter em português

Neymar (Paris Saint-Germain), Fabinho (Monaco), Thiago Maia (Lille), Dante (Nice) e Luiz Gustavo (Olympique) são os destaques do primeiro post da Liga 1 francesa, que lançou sua conta oficial no Twitter.

O motivo, claro, foi a chegada de Neymar ao futebol francês.

"É a vez do Campeonato Francês. Agora, você pode acompanhar tudo dos craques do BR e da #Ligue1Conforama em Português", diz a legenda do post. A Ligue 1 ainda lançou a hashtag #Ligue1Chegou.

Nesta sexta-feira, o Twitter da Liga 1 já fez a primeira cobertura, da partida entre Monaco e Toulouse, pela primeira rodada do Campeonato Francês. O PSG de Neymar estreia neste sábado, contra o Amiens.